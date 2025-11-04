TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den asgari ücret açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonda ekim ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ekim ayı ihracatı 24 milyar dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde 10 aylık ihracat 224,6 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 270,2 milyar dolara ulaştı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ekim ayı ihracat verilerinin değerlendirildiği toplantının ardından CNBC-e’nin gündeme dair sorularını yanıtlayarak, açıklamalarda bulundu.

Gültepe, bir soruya verdiği cevapta, “Asgari ücret çalışmaları başladı. Umarım hem işverenin hem de çalışanların çıkarları gözetilerek, dikkatle ve dengeli bir şekilde belirlenir.” ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN BİR ORAN BELİRLEMEK ZOR"

Asgari ücret için şimdiden bir oran söylemenin çok zor olduğunu ifade eden Gültepe, Komisyon'un her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye için en doğru oranı belirleyeceğini söyledi.

"KOMİSYONUN BELİRLEDİĞİ ORANIN YÜZDE 5 ÜZERİNE ÇIKABİLİRİZ"

TİM Başkanı Gültepe, "Özel sektör olarak asgari ücret zammına paralel mi zam uygulayacaksınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Onu referans alarak ücret politikaları belirleniyor. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum.

"ARTIK RADİKAL ADIMLAR ATMAMIZ ŞART"

Gelecek yıla ilişkin öngörülerini de paylaşan TİM Başkanı Gültepe, "PMI verilerine ve siparişlere baktığımızda önümüzdeki sürecin de iyi bir tablo sunmayacağını görüyoruz. Artık radikal adımlar atmamız şart. Hep aynı çözümleri üretip, farklı sonuç beklemeyelim. Kur ile enflasyon dengesinin oluşturduğu bir seviye var. Aradaki makas şu an daralıyor. 2026'da bunun paralel gitmesini bekliyoruz. Şu an bu maliyetleri sadece sanayici değil ülke kaldırmıyor." ifadelerini kullandı.