TMD: Türkiye'de altın üretimi 50-60 ton bandına ulaşabilir

Madencilik sektörü, kritik minerallerde artan talep ve yatırım iştahıyla 2026'da 10 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşmayı hedefliyor.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, ocak-ekim döneminde ihracatın 5,1 milyar dolara ulaştığını, OVP hedeflerinin tutturulması için metalik madenler ve endüstriyel ham maddelerde kapasite artışının zorunlu olduğunu söyledi.

"ALTINDA YERLİ ÜRETİM ARTMALI"

Mehmet Yılmaz, bunun yanı sıra işlenmemiş altın ithalatına getirilen aylık 12 tonluk sınırın ekonomi koşullarının bir sonucu olduğunu ancak kalıcı çözümün yerli üretimin artmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Küresel altın talebinin yükseldiğini vurgulayan Yılmaz, yıl sonu üretim rakamlarının netleşmediğini ancak yeni ocaklarla 2020'deki 42 ton seviyesine yeniden yaklaşmayı beklediklerini ifade etti.

"2026'DAN İTİBAREN ALTIN ÜRETİMİNİ KADEMELİ OLARAK 50-60 TON BANDINA ÇIKARMAK HEDEFLENİYOR"

Yılmaz, bu kapsamda altının rezerv yönetimi, finansal istikrar ve yatırım açısından stratejik öneminin gelecek yıl da artarak süreceğini belirterek, "2026'dan itibaren izin süreçleri ve yatırım iştahındaki iyileşmeyle altın üretimini kademeli olarak 50-60 ton bandına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe yaklaştıkça kota baskısı azalacak, cari açıktaki altın kalemi daha yönetilebilir hale gelecektir." dedi.