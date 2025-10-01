TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuruları yarın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi, KOBİ'lere destek olmak için oluşturuldu.

KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem 2 Ekim itibarıyla başlayacak.

Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları yarından itibaren alınacak.

BAŞVURU YAPILABİLECEK BANKALAR

Başvurular; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

AZAMİ 1,5 MİLYON LİRA KREDİ

Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak.

Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi.

Bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

"KOBİ'LERİMİZİN NAKİT AKIŞINI KORUMAK İÇİN 'NEFES' OLACAK KAYNAK OLUŞTURDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: