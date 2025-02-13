Trump'ın 'plastik pipet' kararnamesi plastik sanayicilerine umut oldu

AA

Plastik sektörü temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "plastik pipet" kararnamesini değerlendirdi.

Söz konusu kararın, dünyadaki büyük plastik üreticilerinden biri olan Türkiye'ye olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Sektör, yasaklamak yerine çözümsel bir bakış açısının her kesim açısından çok daha faydalı olacağını ifade etti.

"TRUMP KAĞIT PİPET KULLANIMINI ELEŞTİRİYOR"

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Trump'ın kağıt pipet kullanımının yaygınlaştırılmasını eleştirdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

Trump, tekrardan plastik pipet kullanılacağını söyledi. Kağıt pipetlerin işe yaramadığını hemen bozulduğunu ifade eden Trump, plastik pipetlerin çok daha dayanıklı olduğuna dikkati çekti. Bu açıklamayı, Türkiye'nin en önemli ihracatçı sektörlerinden biri olan plastik endüstrisinin geleceği açısından önemli buluyoruz.

"KAĞIT PİPET BESİNLERE ZARAR VERİYOR"

Kağıttan üretilen pipetlerin gıdayla temas ettiği anda hemen deforme olup besinlere zarar verebildiğine dikkati çeken Karadeniz, şöyle devam etti:

Ekolojik düzenin bozulmaması adına doğa dostu çözümler mutlaka araştırılmalı. Elbette ki çevreye atılan pipetlerin her türlüsü doğaya zarar veriyor. Ancak plastik pipetlerin geri dönüştürülebilmesi diğer malzemelere göre daha mümkün. Geri dönüşümle elde edilecek kaynaklar hiç şüphesiz ki ülke ekonomisine de katkı sunacaktır.

"TÜRKİYE BÜYÜK PLASTİK ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ"

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik pipetlerin kağıt pipetlere oranla daha hafif olduğunu belirterek, "Kaynak tüketimi çok daha az, karbon emisyonu hesaplamasında daha çok ağacın kesilmemesi sebebiyle doğal anlamda bir artısı var. Tek dezavantajı plastik pipeti doğaya atarsanız orada kalıyor." dedi.

Bu durumun Türkiye'ye etkisine değerlendiren Eroğlu, şunları kaydetti:

Türkiye'ye etkisi tabii ki olumlu olacak. Çünkü Türkiye dünyada büyük plastik üreticilerinden biri. Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci en büyük üretici Türkiye. Geçen yıl 10 milyon tona yakın plastik mamul ürettik. Dolayısıyla Kuzey Amerika ihracat pazarımız adına da Avrupa'da bu bahsettiğim değişimler adına da Türkiye'ye ihracat pazarında büyük bir fırsat da sunuyor. Türkiye'de yıllık yaklaşık 8-10 milyar adet pipet üretiliyor.