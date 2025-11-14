TÜİK, Avrupa'dan 'Doğruluk Ödülü' aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ödüllerine damgasını vurdu.

TÜİK uzmanları, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından düzenlenen, Avrupa İstatistik Ödülleri-Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin (Nowcasting) Yarışması'ndaki 9 kategoride 8 birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Eurostat, düzenlediği Avrupa İstatistik Ödülleri-Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin Yarışması kazananlarına ilişkin açıklama yayımladı.

YARIŞMANIN GENEL GALİBİ

Açıklamada, "TÜİK-DATG ekibinin yarışmanın genel galibi olarak neredeyse tüm kategorilerde birincilik kazandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

TÜİK'E DOĞRULUK ÖDÜLÜ

Açıklamada ayrıca TÜİK'in AB dışı ihracat ve Avrupa Birliği (AB) dışı ithalat için "doğruluk", "yeniden üretilebilirlik" ve "yenilik" ile AB içi ihracat için "yeniden üretilebilirlik" ve "yenilik" alanlarında ilk sırayı aldığı duyuruldu.

Böylelikle TÜİK uzmanları, Avrupa İstatistik Ödülleri Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin Yarışması'ndaki 9 kategoride 8 birincilik ve bir ikincilik elde etti.

YARIŞMANIN İŞLEYİŞİ

Avrupa İstatistik Ödülleri Programı'nın bir parçası olan ve uluslararası mal ticaretine odaklanan Nowcasting yarışmasının önemli istatistikleri "olağanüstü bir zamanlamayla" tahmin etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, uluslararası ticaret eğilimlerinin daha hızlı izlenmesini sağlamanın, ticaret politikalarının değerlendirilmesini desteklemenin ve küresel ticaretin ekonomik etkilerini analiz etmenin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ticaret Anlık Tahmin Yarışması'nın AB ihracat ve ithalatına odaklandığı, yarışmaya 17 ülkeden 66 katılımcı içeren 35 ekibin katıldığı ifade edildi.

Kazananların 3 ödül kategorisinde belirlendiğine işaret edilen açıklamada, tahminleri yayınlanan göstergelere en yakın olan ilk 3 ekibin "Doğruluk Ödülü", en kapsamlı şekilde belgelenmiş, ölçeklenebilir ve açık çözüme sahip ekibin "Yeniden Üretilebilirlik Ödülü", en yenilikçi yaklaşımı sergileyen ekibin de "Yenilik Ödülü" aldığı bildirildi.