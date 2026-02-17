TÜİK: Evliler, bekarlara oranla daha mutlu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Yaşam Memnuniyeti istatistiklerini yayımladı.

Son araştırmaya göre Türkiye'de insanlar, geçen yıla oranla daha mutlu olduğunu beyan etti.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 49,6 iken 2025 yılında 3,7 puan artarak yüzde 53,3'e yükseldi.

Buna göre, Türkiye'de mutlu bireylerin arttığı görüldü.

MUTSUZ SAYISI AZALDI

Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2024 yılında yüzde 14,5 iken 2025 yılında 1,5 puan azalarak yüzde 13'e geriledi.

EVLİLER, BEKARLARA ORANLA DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 56,9 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,6 olarak gerçekleşti.

EVLİ KADINLAR EŞLERİNİ MUTLULUKTA GEÇTİ

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 54,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,6'sının mutlu olduğu gözlendi.