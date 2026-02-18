Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri arasında altın rezervi ve kamu borcu yönetiminde başarılı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, altın rezervi açısından uluslararası kuruluşlar açısından pozitif değerlendiriliyor ve kamu borcu asımından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 ülkeleri arasında avantajlı konumunu koruyor.

Küresel ekonomide altın fiyatlarındaki rekor yükseliş 2026 yılına damga vurdu.

Türkiye, sergilediği mali disiplin performansı ve altın rezervlerindeki stratejik artışla OECD ve G20 ülkeleri arasında pozitif yönde ayrışmaya devam ediyor.

Başta Japonya, Çin, İtalya, ABD ve Fransa olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomi, devasa borç yükleri altında çıkış yolu arıyor.

Türkiye ise hem düşük borç oranı hem de sağlam rezerv yapısıyla küresel piyasalarda güven tazeleyen bir profil çiziyor.

KAMU BORCUNUN GSYH’YE ORANI ORTALAMA YÜZDE 110

OECD verilerine göre, gelişmiş ekonomilerde kamu borcunun GSYH’ye oranı ortalama yüzde 110 seviyesini aşmış durumda. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşlanan nüfus, artan sosyal harcamalar, artan savunma harcamaları ve yüksek faiz ortamı borç yükünü sürdürülemez bir noktaya taşıdı.

Japonya yüzde 237’ye ulaşan borç oranıyla listenin başında yer alıyor. 2026 bütçesinde faiz ödemelerinin 31 trilyon yeni aşması ülke ekonomisini kırılgan bir sürece soktu.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de kamu borcu GSYH’nin yüzde 124’üne ulaşırken; Kanada yüzde 113, Fransa yüzde 111,7 ve İtalya yüzde 137,8 ile kritik sınırların üzerinde seyrediyor.

DÜNYADAKİ ALTIN REZERVLERİ

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkesi olan ABD, 8 bin 133,5 tonluk stokuyla listenin başında yer alıyor. ABD'nin toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 79'u altından oluşuyor.

Almanya, 3 bin 350,3 ton ile listenin ikinci sırasında yer alırken İtalya 2 bin 451,8 ton ve Fransa 2 bin 437 ton ile geleneksel altın tutma politikalarıyla ilk beş içindeki yerlerini muhafaza ediyor.

Son yıllarda dolardan uzaklaşma stratejisi izleyen Rusya 2 bin 333 ton, Çin ise 2 bin 306 tonluk rezerviyle küresel ligde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Türkiye, merkez bankası düzeyindeki stratejik alımlarıyla dünya sıralamasında üst sıralara tırmanmayı başardı.

TÜRKİYE’NİN RESMİ ALTIN REZERVLERİ 641,3 TONA ULAŞTI

TCMB verilerine göre resmi altın rezervleri 641,3 tona ulaşan Türkiye, Japonya ve Hindistan gibi devlerin hemen ardında yer alarak dünyanın en çok altın tutan 10. ülkesi konumuna yükseldi.

TÜRKİYE KAMU BORÇ YÖNETİMİ VE ALTIN REZERVLERİNDEKİ ARTIŞLA ÖNDE

Birçok OECD ülkesinin aksine Türkiye, kamu borç yönetiminde sürdürülebilir bir tablo sergiliyor.

TÜRKİYE’NİN KAMU BORÇ STOKUNUN GSYH’YE ORANI YÜZDE 24,6

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin kamu borç stokunun GSYH’ye oranı yüzde 24,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, yüzde 60 olan Maastricht Kriterleri ve OECD ortalamasının oldukça altında kalmasıyla dikkati çekiyor.

Ülkenin net borç stokunun GSYH’ye oranının yüzde 18,2’ye kadar gerilemesi ise Türkiye’nin elindeki finansal varlıkların borç karşılama kapasitesindeki gücü teyit ediyor.

DEVLETİN YAPISAL DURUŞU

Ekonomistler, Türkiye'nin 4749 Sayılı Kanun ile başlayan bu yolculuğunu, "borcun sadece miktarını değil, niteliğini ve sürdürülebilirliğini de kontrol eden bir yönetim başarısı" olarak nitelendiriyor.

Bu yapısal zırh, Türkiye'yi 2026 küresel borç krizinde OECD'nin en dirençli limanlarından biri haline getiriyor.

2002 ile 2012 yılları arasındaki "Altın Çağ", bu mali disiplinin bankacılık reformlarıyla birleştiği bir dönem oldu. Türkiye, sadece borçlanarak değil, temelden verimli bir ekonomi haline gelerek büyüdü. Bu disiplin sayesinde borç stokunun milli gelire oranı hızla eridi ve ülke gerçek bir reel büyüme patikasına girdi.

Bugün gelinen noktada, enflasyonun borç oranını matematiksel olarak aşağı çekme etkisi bir gerçek olsa da asıl sebep devletin yapısal duruşunda gizli olduğu belirtiliyor.

Birçok gelişmiş ekonominin aksine Türkiye, borçla yaşayan bir yapı yerine bütçe disiplinini önceleyen modelini sürdürüyor.

TÜRKİYE SON 5 YILDA EN HIZLI ALTIN BİRİKTİREN OECD ÜLKESİ OLDU

Altın rezervlerinde ise Türkiye, merkez bankası düzeyindeki stratejik alımlarıyla dünya sıralamasında üst sıralara tırmanmayı başardı.

Değer olarak, TCMB'nin resmi altın rezervleri Ocak 2026 itibarıyla 134 milyar dolar bandına yaklaşırken, toplam brüt rezervler 200 milyar dolar eşiğini aştı. Türkiye, son 5 yılda en hızlı altın biriktiren OECD ülkesi oldu.

YASTIK ALTI ALTIN

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şubat 2026'da yaptığı son açıklamalarda Türkiye'deki "yastık altı" altın varlığına ve bunun ekonomik etkilerine dair çarpıcı rakamlar paylaştı.

Başkan Karahan, Türkiye'de hanehalkının elinde (yastık altında) bulunduğu tahmin edilen altın miktarının yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Altın fiyatlarındaki artış, son bir yılda bu varlıklar üzerinden yaklaşık 200 milyar dolarlık devasa bir servet etkisi yarattı.

Öte yandan, OECD tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6, 2026 yılında ise yüzde 3,4 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu tahminler, Türkiye’yi OECD genelinde en hızlı büyüyen ilk dört ülke arasına yerleştiriyor.