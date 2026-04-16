Türkiye ve Özbekistan arasında 'Umre Plus' programı iş birliği

Türkiye, umre odaklı bir program kapsamında Özbekistan Turizm Bakanlığı ile bir protokol imzaladı.

Özbekistan Turizm Bakanlığı tarafından Hac ve Umre Uluslararası Seyahat Pazarı Fuarcılık Hizmetleri (HUİTM) destekleriyle "Özbekistan-Türkiye Turizminde Stratejik İşbirliği Lansmanı" düzenlendi.

Programda, Türkiye ile Özbekistan arasında turizm alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası turizmde yeni fırsatların değerlendirilmesi konusu masaya yatırıldı.

UMRE PLUS ODAKLI ULUSLARARASI TİCARİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

HUİTM Başkanı Hakan Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye ve Özbekistan arasındaki turizmi geliştirmek amacıyla düzenlendiğini ve HUİTM olarak Umre Plus odaklı uluslararası ticari etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son 2 yıldır umreye gidenlerin sayısının çoğaldığını aktaran Şahin, "Bizim amacımız, Türkiye'de ve Özbekistan'da iki ülkenin arasındaki turizmin daha çok artması için karşılıklı umre görüşmelerini yapmak ve bu anlamda burada Umre Plus turizm birliğini kurmak." dedi.

Şahin, Özbekistan'dan her yıl yaklaşık 900 bin kişinin umreye gittiğini ve bu potansiyelin Türkiye turizmi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

UMREYE GİDENLER TÜRKİYE ÜZERİNDEN SEYAHAT EDECEK

Hedeflerinin bu umrecilerin en az yüzde 10'unun Türkiye üzerinden seyahat etmesini sağlamak olduğunu kaydeden Şahin, ziyaretçilerin Türkiye'de turizm faaliyetlerine katıldıktan sonra Suudi Arabistan'a giderek umre ibadetlerini yerine getirip, ülkelerine dönmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

Aynı modelin Türkiye'den Özbekistan'a yönelik olarak da planlandığını aktaran Hakan Şahin, ziyaretçilerin Özbekistan'da İmam Buhari Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra umre için Suudi Arabistan'a geçip ardından Türkiye'ye dönmelerinin öngörüldüğünü anlattı.

PROJE 6 ÜLKEYİ KAPSIYOR

Şahin, projenin şu anda Malezya, Endonezya, Özbekistan, Kazakistan, Fas ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeyi kapsadığına işaret ederek, 2030 yılına kadar "Umre Plus" kapsamında Türkiye'ye 5 milyon turist kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.