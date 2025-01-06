Türkiye'den en fazla ihracat Almanya'ya

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotiv endüstrisinin 2024 yılı ihracatı hakkında bilgi verdi.

Bir önceki seneye göre otomotiv endüstrisi yüzde 6,3 artışla 37 milyar 212 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, 2024 yılında 37 milyar 212 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Otomotiv sektörünün Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 17,3 oldu.

İHRACAT ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan sektör, son 19 yılda 18'inci kez ihracat şampiyonu olmayı başardı.

ALMANYA

Geçen yıl otomotivin en büyük pazarı olan Almanya’ya 4 milyar 856 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2024'te ikinci büyük pazar olan Birleşik Krallık’a yüzde 25, İtalya’ya yüzde 9,5, Slovenya’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 19, Romanya’ya yüzde 33,5 ihracat artışı yaşandı.

Almanya, Türkiye'nin genel ihracatında da ilk sırada.

Sektörde yüzde 68,2’lik pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği ülkelerine 2024 yılında 25,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yıl diğer Avrupa ülkelerine yüzde 25, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 17, Okyanusya ülkelerine ise yüzde 55 ihracat artışı görüldü.