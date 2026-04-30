Türkiye’nin 10 yıllık aile ve nüfus stratejisi açıklanıyor

Programda “Türkiye’nin Ritmi: Hikayemiz Yarım Kalmayacak” kamu spotunun ilk gösterimi yapılacak.

"AİLE VE NÜFUS ON YILI VİZYON BELGESİ"

İnsan odaklı ve aile merkezli anlayışla bütüncül bir yol haritası sunacak olan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi"nde çalışmalar tamamlandı.

2 MAYIS'TA PAYLAŞILACAK

Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlenmesi için hazırlanan Belge, 2 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım programında kamuoyuyla paylaşılacak.

AÇIKLANDIĞI GÜN RESMİLEŞTİRİLECEK

Aile ve nüfus yapısındaki değişimleri çok boyutlu bir şekilde ele alarak uzun vadeli bir politika ufku ortaya koymayı amaçlayan Vizyon Belgesi, aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girecek, tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı bir politika çerçevesi niteliği kazanacak.