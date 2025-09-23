Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden 24'ü Ankara'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri listesinde Ankara'nın ağırlığına vurgu yaptı.

Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ödüllerde Ankara'nın başarısına dikkati çeken Baran, "100 şirket içinde Ankara 24 firmayla en fazla başarı gösteren il oldu. Ankara'nın adının liste başında yer almasını sağlayan Ankaralı firmalarımızla gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ankara, siyasetin yanı sıra ticaretin, sanayinin, girişimciliğin de başkenti olduğunu Türkiye 100 programındaki başarısıyla ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

PLAKETLER TESLİM EDİLDİ

Baran, listedeki Ankara firmalarına plaketlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ve Haymana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Çınar ile birlikte takdim ettikleri bilgisini verdi.

FİRMALARIMIZ, TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN VİZYONUNU DÜNYAYA GÖSTERİYOR

Türkiye 100 programına öncülük eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iyi örneklerin çoğaltılmasına katkı sağlamaları nedeniyle de teşekkür eden Baran, "Cesaretleri, yenilikçi bakış açıları ve öncü rolleriyle ekonomimize değer katan firmalarımız, Türk özel sektörünün vizyonunu ve dinamizmini de dünyaya gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.