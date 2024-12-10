Vedat Işıkhan: İşsizlik oranı 18 aydır tek hanede

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik verilerini değerlendirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Işıkhan paylaşımda, en büyük önceliklerinden biri olan istihdam ve iş gücüne katılım oranındaki artışın devam ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İŞSİZLİK SON 18 AYDA TEK HANEDE"

"Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Böylelikle istihdam oranında tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 8,8 oldu. İşsizlik son 18 aydır tekli hanelerde seyrediyor."

"GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI"

İş gücünün ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye yükseldiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti: