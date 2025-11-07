Yurt içinde gözler yılın son enflasyon raporunda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında, normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

4. ENFLASYON RAPORU

Öte yandan bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenleyeceği yılın 4. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı takip edilecek.

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında; 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün 42,1040'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 42,2020'den işlem görüyor.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.250 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde TCMB enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

17.30 Türkiye, ekim ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

ABD'de kamu kurumu verileri açıklanmayacak