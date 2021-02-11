Zeytinyağında 120 milyon dolarlık ihracat hedefi

Türkiye'de rekoltesi bir önceki sezona göre yüzde 23 azalan zeytinyağında ihracatçılar, bu sonuca rağmen sezon sonunda 120 milyon dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin 2020-2021 sezonunda tahmin edilen zeytinyağı rekoltesi, bir önceki sezondaki 224 bin 595 bin tondan 172 bin 813 tona düşerek yüzde 23 azaldı.

“REKOLTE DÜŞÜKLÜĞÜ AŞIRI SICAKLARDAN”

Akhisar'da Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, zeytinyağında gelişebilecek bir ülke iken, doğru bir planlama yapılması gerektiğine dikkat çeken bir açıklama yapıyor. Ayrıca üreticilere göre rekolte düşüklüğüne, zeytin ağaçlarının çiçeklendiği nisan ve haziran aylarındaki aşırı sıcakların neden olduğu belirtiliyor.

ZEYTİNYAĞI İHRACATI 3 AYDA YÜZDE 6 GERİLEDİ

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı, sezonun başladığı 1 Kasım 2020'den bu yana 3 ayda yüzde 6 gerileyerek 32 milyon 66 bin dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en çok zeytinyağı ihracatı 13,2 milyon dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeyi, 1 milyon 900 bin dolarla İsrail ve 1 milyon 700 bin dolarla İran izledi.

Sezonun 3 ayında ihraç edilen 32 milyon 66 bin dolarlık zeytinyağı ihracatının yüzde 53'üne denk gelen 17 milyon 128 bin dolarlık kısmı ambalajlı, yüzde 42'sine denk gelen 13 milyon 500 bin dolarlık dilimini dökme, 1 milyon 400 bin dolarlık yüzde 5'lik kısmını ise varilli ihracat oluşturdu.

"KAYBI TELAFİ EDECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Alhat, ihracatta, 1 Kasım'da 2020'de başlayan sezonun ilk 3 ayında yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle yüzde 6'lık bir gerileme yaşadıklarını aktardı.

Alhat, "Sezonun kalan 9 aylık bölümünde, ilk 3 aydaki bu yüzde 6'lık kaybı telafi edeceğimize ve 31 Ekim 2021'de sezon sona erdiğinde, bir önceki sezonu geride bırakarak, 120 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatı seviyesini yakalayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"AMBALAJLI İHRACAT DESTEKLENMELİ"

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatından daha fazla pay alması için kendi markaları ve ambalajıyla dış pazarda daha çok yer alması gerektiğini belirten Alhat, "Ambalajlı ihracatın teşviklerle desteklenmesi lazım. Sektörün ihracata bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Ülkemizdeki fiyatlar uygun olursa biz ihracat yapabiliyoruz. Hiçbir zaman 'kendi markalarımız ve ambalajımızla yıllardan beri biz bu pazardayız' diyebilen bir firmamız yok. Bunun değişmesi lazım ve bunun için ülkemiz sanayicinin ham madde sorunu çekmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, ZEYTİNYAĞI PİYASASINDA SÖZ SAHİBİ OLABİLİR

Türkiye'nin dünya zeytinyağı piyasasında söz sahibi olabilecek bir ülkeyken elindeki üretimle yetindiğine kaydeden Alhat, şöyle konuştu:

"Bugün İspanya'ya baktığımız zaman dünyanın en çok zeytinyağı üreten ve ihraç eden ülkesi ama en çok zeytinyağı ithal eden ülkesi de... Burada Türkiye ikinci rol model olabilirdi. Ülkemiz sanayicisi, Tunus ve Fas gibi henüz bu pazarda üretici kimliği ile gelişmekte olan yeni ülkelerin zeytinyağlarını ithalat yoluyla alabilir ve ambalajlayıp kendi pazarlayabilirdi."