Zirai don alarmı: Üreticilere kritik uyarı

Yetkililer, 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarının tarımsal üretimini riske atabileceğini duyurdu.

Olası kayıpların önüne geçmek için üreticilerin zirai don tehlikesine karşı gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanırken zarar gören çiftçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükleri ile iletişime geçmesi ve sigortalı üreticilerin TARSİM’e vakit kaybetmeden başvurması istendi.

7-11 NİSAN ARASINDA ZİRAİ DON UYARISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Bakanlığımız, üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm imkânlarıyla üreticilerimizin yanındadır." diyerek üreticileri şu ifadelerle uyardı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında ülkemizin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşulları, tarımsal faaliyetler için de risk oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

ÜRETİCİLER İRTİBATA GEÇMELİ

Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerimizin, gerekli tespitlerin yapılması amacıyla bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçmeleri; tarım sigortası bulunan üreticilerimizin ise hasar ihbarları için vakit kaybetmeksizin TARSİM kanallarına müracaat etmeleri gerekmektedir."