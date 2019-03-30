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Ekrem İmamoğlu Boğaz'da hatıra fotoğrafı çektirdi

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş mitingi sonrasında eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte tekne turu yaptı.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 16:39..
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Yerel seçimlere bir gün kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, final mitingini Beşiktaş'ta gerçekleştirdi.

İmamoğlu'na, eşi Dilek İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat ile CHP milletvekilleri de eşlik etti.

BOĞAZ'DA HATIRA FOTOĞRAFI

Beşiktaş CHP İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan binlerce vatandaş, İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

Mitingi sonrası gazetecilerle tekne turu yapan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekrem İmamoğlu Boğaz'da hatıra fotoğrafı çektirdi

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