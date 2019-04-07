Ekrem İmamoğlu'ndan oyların sayımıyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da itiraz edilen oylaradaki son duruma ve seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart tarihinden itibaren oyların sayıldığını söyleyen Ekrem İmamoğlu mazbatasını istedi. Ekrem İmamoğlu aradaki farkın 16 bin 380 olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu ülkenin sıhhati bu memleketin varlığını sürdürmesi adına iyi bir öğrenci olmaya devam ediyorum. Benim bugün bu karakterimin oluşmasına katkı sunan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum.

GÜNDE 37 BİN 714 OY SAYILIYOR

Son veriyi paylaşıyorum. 330 bin geçersiz oyun yüzde 78'i sayılmış durumda. Aramızdaki fark 16 bin 380'dir. Günde 37 bin 714 oy sayılıyor. Bundan bir sonraki kısma geçiyorum. Tüm oyların sayılması halinde 9 milyon bölü 37 bin 714 eşittir, 238 gün sürecekmiş. Hadi diyelim 7-8 kat sayım memurları arttırılsın çarpı 7, 160 gün civarında bu sürecin tamamlanma ihtimali var.

ÜLKEYİ RAHATLATACAK BİR KARAR BEKLİYORUZ

Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bunu yerinize getirdiğinizde Türkiye rahatlayacak. Tüm hassasiyetinizle, tüm adalet duygunuzla, çifte standart yaratmayacak uygulamalar ile sizden bu ülkeyi rahatlatacak bir karar bekliyoruz.

BUGÜN BİZ KAZANDIK

Empati yapıyorum, kolay değil. 25 yıl bu şehri yönettiniz. Kaybettiniz kolay değil ama demokrasi böyle bir şey. Demokrasiye olan inançla lütfen yeter artık, yapmayın. Demokrasi tek yönlü bir yol değildir. Bugün biz kazandık. Dünyanın sonu değilki. Bu bir normalleşmedir aynı zamanda.

SAĞDAN SAYDILAR, SOLDAN SAYDILAR ÖNDEYİZ

7 gün 168 saattir oylar sayılıyor. Herkes sandıkların, çuvalların başında. 31 Mart pazar günü saydılar, öndeyiz. 1 Nisan saydılar gene öndeyiz. 2 Nisan saydılar yine öndeyiz. 3 Nisan çarşamba şaşıracaksınız ama yine saydılar yine öndeyiz. 4 Nisan, 5 Nisan, 6 Nisan sayıldı yine öndeyiz. Bugün saydılar yine öndeyiz. Sağdan saydılar, soldan saydılar yine öndeyiz.

AK PARTİ TEŞKİLATLARI BEDEN ÖDEYECEK

Üzülüyorum, bu süreçte kaybeden AK Parti'nin il teşkilatını anlıyorum, bedel ödeyecekler. Genel merkezdeki arkadaşları da anlıyorum, bedel ödeyecekler. Ama yapmayın ülkeye, memlekete zarar veriyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu'ndan oyların sayımıyla ilgili açıklama VİDEO



YAZIK DEĞİL Mİ

Kazandıkları her yerde her şey 10 numara. AK Partili vatandaşlarıma sesleniyorum, sizde iyi biliyorsunuz ki 3 bin oyla rakibimiz galibiyetini ilan etti. Yazık değil mi?

SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE ÇOK İYİ ANLAŞACAĞIZ

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşacağım. İstanbul için daha önce hiçbir ikili bu kadar iyi anlaşmamıştı diyeceksiniz."

