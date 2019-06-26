Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

31 Mart seçimleri için İBB Başkanlığı'na aday olan dönemin CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyundaki bilinirliği oldukça düşüktü. Ancak İmamoğlu ve ekibin yürüttüğü kampanya onun bilinirliğini artırdı.

Seçimlerin iptal olması sonrasında ise AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve CHPye karşı yürüttüğü karşı kampanya ise İmamoğlu'nun sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin diğer şehirlerinde de destek bulmasına neden oldu.

ANADOLU'DA İMAMOĞLU'NUN YÜKSELİŞİ

TV5 televizyonunda yayınlanan Ankara Kulis'i programında Mustafa Yılmaz'ın konuğu olan ADAMOR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sunar, İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'da bulduğu destekle ilgili oranları paylaştı.

Sunar anketle iligli şu bilgileri verdi; "Üç ayda bir yaptığımız Türkiye Endeksi araştırmaları var. Türkiye’de bu çalışma 26 ilde yapıldı. 2100 katılımcı ile yüz yüze yapılan bir araştırma. Ankete katılanlara sorulan ‘İstanbul’da yaşasaydınız adaylardan hangisine oy verirdiniz?’ şeklindeki soruya vatandaşın yüzde 59,8’i İmamoğlu derken, yüzde 39,4’de Yıldırım dediği görülüyor."

Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki karşılığı VİDEO

