Emekli Yunan komutan: Türkiye her alanda güçlenirken yerimizde saydık

Yunanistan ile Türkiye arasındaki güç dengesi tartışmaları, emekli bir askeri yetkilinin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Uzun yıllar istihbarat alanında görev yapan Panagiotis Katsounis, Türkiye’nin askeri ve ekonomik kapasitesine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Katsounis’in açıklamaları, özellikle savunma sanayii ve Avrupa ile kurulan iş birlikleri üzerinden yoğunlaştı.

“TÜRKİYE HAKKINDA SUNULAN TABLO GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?”

Katsounis, Yunan kamuoyunda Türkiye’ye dair oluşturulan algının sorgulanması gerektiğini belirterek, medyada sunulan görüntüler ile sahadaki gerçeklik arasında fark olabileceğini öne sürdü.

Eski albay, Türkiye’nin yalnızca siyasi değil ekonomik ve askeri açıdan da çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

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AVRUPA SAVUNMA SANAYİİ İLE YAKIN İLİŞKİLER

Açıklamalarda, Türkiye’nin Avrupa savunma sanayii şirketleriyle yürüttüğü iş birlikleri öne çıkarıldı.

Katsounis, bazı Avrupa merkezli savunma şirketlerinin Türkiye ile anlaşmalar yaptığını ve bu şirketlerden bazılarının Yunanistan’a da satış yaptığını iddia etti. Bu kapsamda Safran örneği de değerlendirmelerde yer aldı.

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SAVUNMA SANAYİİNDE BÜYÜYEN EKOSİSTEM

Türkiye’de 3.500’den fazla savunma sanayii firmasının faaliyet gösterdiğini belirten Katsounis, bu şirketlerin üretim kapasitesine ve uluslararası işbirliklerine dikkat çekti.

Ayrıca 2025 yılında Türkiye’nin savunma ihracatının 8,5 milyar euroya ulaştığını, 2026’nın ilk yarısında ise bu rakamın 2 milyar euro seviyesine çıktığını ifade etti.

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YUNANİSTAN’A ELEŞTİRİLER

Katsounis, Yunanistan’ın savunma alımlarına da değinerek, milyarlarca euroluk anlaşmaların açıklanmasına rağmen yerli katkı oranlarının beklentileri karşılamadığını savundu.

Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından dile getirilen yerli üretim hedeflerinin henüz tam olarak gerçekleşmediğini öne sürdü.

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"TEHDİDİ ANLAMAK GEREKİR"

Açıklamalarının sonunda Katsounis, güvenlik politikalarında en kritik unsurun karşı tarafı doğru analiz etmek olduğunu belirterek, “Bir tehditle mücadele edebilmek için onu iyi tanımak gerekir” değerlendirmesinde bulundu.