ABD'de kasım ayı konut satışları yatay seyretti Ulusal Emlakçılar Birliği verilerine göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, kasımda artış beklentilerinin aksine değişim göstermedi.

AA

Konut piyasasındaki satışlar tüm dünyada merakla izleniyor.

ABD'de konut satışlarının seyrinde konut kredisi mortgage etkili oluyor.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), kasım ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi kasımda, bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 71,6 değerinde gerçekleşti.

Konut satışlarının yüzde 1 artması bekleniyordu

Endekse ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.

Ekim satışları

Sözleşme imzalamalarına dayalı olarak konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,2 azalışla 71,6 olarak kaydedilmişti.

Konut satışları yıllık azalış gösterdi

Bekleyen konut satışları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 5,2 azaldı.

Mortgage faiz oranlarının aralıkta düşmesi bekleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage faiz oranlarının aralıkta daha da düşmesiyle konut satışlarının 2024'te artacağını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)