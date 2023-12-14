ABD'li Airbnb, İtalya'daki faaliyetlerinden doğan vergiyi ödemeyi kabul etti Airbnb sisteminin İtalya ile vergi anlaşmazlığını çözmek üzere 576 milyon euro ödeyeceği gündeme geldi.

AA

İnternet üzerinden kısa süreli konaklamayı organize eden platform, İtalya'da yaptığı faaliyetlerin karşılığında oluşan vergi yükümlülüğünü yerine getirmemişti.

İtalya'da kasım ayında vergi kaçırdığı şüphesiyle "Airbnb"ye yönelik soruşturma çerçevesinde mahkeme kararıyla İtalya Mali Polisi, platformun 3 eski çalışanına ait 779 milyon eurodan fazla paraya el koymuştu.

Airbnb, İtalya ile yaşadığı vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, ABD merkezli Airbnb firmasının, 2017-2021 dönemini kapsayan vergi anlaşmazlığını çözmek üzere İtalya Gelir İdaresi Ajansına belirtilen miktarı ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Kısa süreli kiralamalar için alınan "cedolare" vergisi

Haberde söz konusu meblağın, İtalya'da kısa süreli kiralamalar için alınan "cedolare" vergisi olarak bilinen ikame vergisinin, 2017-2021 döneminde tahsil edilememesine karşılık olduğu ifade edildi.

Borcun 49 milyon eurosu faiz

Haberde, 576 milyon euroluk meblağın; 353 milyonunun vadesi gelen ödenmemiş vergi dilimi, 174 milyonunun ihlallerden kaynaklanan ceza bedeli ve 49 milyonunun da faiz olduğu belirtilerek, Airbnb'nin, 2022-2023 dönemi için de İtalyan makamlarıyla yapıcı görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)