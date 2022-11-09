Giresun'daki sel afetinden etkilenen bir ilçe daha yenilendi

Sel felaketinin büyük ölçüde etkilendiği Doğakent ilçesinde, zarar gören yapıların yerine daha güvenli konut ve iş yerleri inşa edildi. Hak sahiplerine anahtarlar teslim edilmeye başladı.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin yaraları, hızla yapılan çalışmalar sayesinde büyük ölçüde sarıldı.

Başta Dereli olmak üzere merkez ve birçok ilçeye etki eden sağanağın neden olduğu afetin üzerinden 2 yıl geçti.

Yaşanan afette 5’i jandarma, 15 kişi sellerde hayatını kaybetmişti.

Daha güvenilir konut ve iş yerleri inşa edildi

Büyük hasarların olduğu ilçelerden biri de Doğakent...

Bölgede zarar gören yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yıkılırken, afetzedeler için daha güvenli bir alanda konut ve iş yerlerinin yapımına başlanmıştı.

Hak sahiplerine teslim edildi

İHA'nın aktarımına göre; tamamlanan afet ve kentsel dönüşüm konutları da hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

"156 konut ve 40 iş yeri tamamlandı"

Doğantkent ilçesinin kentsel dönüşüm ve afet evleriyle yeni bir vizyona kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Ruşen Özden, “Bilindiği gibi 22 Ağustos 2020 yılında bir sel afeti yaşandı. Afete maruz kalınan bölgede bir kentsel dönüşüm sağlandı. Şu an itibarıyla 156 konut ve 40 iş yeri tamamlandı. Tamamlanan konut ve iş yerleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Birkaç hafta içerisinde tamamen teslimatlar yapılmış olacaktır. Bunun yanında kamu binalarımızın da yapımı sürenler ve tamamlananlar var. Hükümet Konağımızın inşaatı devam ediyor. İki okul binamızdan birisi tamamlandı diğeri devam ediyor. İlçe Emniyet binamız tamamlandı. Yine ilçemizde 4 bin 200 metrekare kapalı alan olarak yapılacak olan 3 katlı Devlet Hastanemizin ihalesi yapıldı. Yine Gençlik Merkezi spor salonumuz da devam eden inşaatlarımızdandır.” ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm ilçemizdeki nitelikli daire sayısını artırdı"

Kentsel dönüşümün ilçeye vizyon kattığını da ifade eden Başkan Özden, "Devletimiz selden sonra söz verdiği her şeyi ve daha fazlasını yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm ilçemizdeki nitelikli daire sayısını artırdı. İlçemiz konforlu, doğalgazlı daireleri ve çevre düzenlemesiyle, çocuk oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla bir vizyon sitesine kavuştu. Daha önceden ilçemize gelen memurlar ve dışardan gelenler kalmaz ilçe dışından gidip gelirlerdi. Şimdi ise ilçemizde kalmaya başlayacaklardır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm ve afet evleri ilçemize değer kattı.” dedi.

"Daha güvenli ev ve iş yerine sahip oldum"

Yaşanan sel afetinde iş yerini ve evini kaybeden Emrah Ünlü ise “Benim iş yerim ve dairem yaşanan sel afetinde zarar gördüğü için durulamaz raporu verildi. Riskli olduğu için yıkıldı ve ben de yeni yapılan bu afet evlerinden hak sahibi oldum. Şimdi eskisinden daha konforlu ve daha kullanışlı hepsinden daha önemlisi daha güvenli ev ve iş yerine sahip oldum. Bunun için yaşadığımız mutluluk tarifsizdir. Devletimizin yanımızda durduğunu ve devlet güvencesini yaşadık ve gördük.” diye konuştu.





