İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde Kayseri kurası çekildi

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" çerçevesindeki Kayseri’de 4 bin 585 konut için 97 bin 990 başvuru alındı ve yapılan kura sonucunda 4 bin 585 konutun hak sahipleri belli oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" çerçevesindeki Kayseri’de inşa edilecek 4 bin 585 konutun hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştirildi.

Salona sığmayan vatandaşlar, kurayı salon dışında kurulan ekranlardan takip etti.

Kura çekilişi canlı izlendi

İHA'nın haberine göre, Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan kura çekimine başvuruda bulunan çok sayıda vatandaş katılırken, kura çekilişleri ise canlı yayınla vatandaşlara izletildi.

"Türkiye genelinde 8 milyonu aşkın müracaat alındı"



Kura çekiminden önce konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 8 milyonu aşkın müracaatın yapıldığını söyledi.

Yatay mimariden taviz vermeden projelerini yürüttüklerini ifade eden Karaca,

"Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz ’İlk evim’ projesiyle milletimiz bize olan güvenini gözler önüne serdi. 1 buçuk ayda 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvurdu, geçerli başvuru sayısı 5 milyonu aştı. 17 ilde 6 bine yakın konutumuzun temelini attık. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Kayseri’de 4 bin 585 konut için 97 bin 990 başvuru geldi"

Kayseri’de yapılacak olan 4 bin 585 konut için 97 bin başvurunun alındığını da belirtenKaraca; "Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde büyük bir heyecanla hazırlandığımız ’Türkiye Yüzyılına’ damga vuracak çalışmalar çerçevesinde yatırımlarımız devam ediyor. Toplu Konut İdaresi olarak Kayseri’de 57 şantiyede 21 bin 587 konut, 2 millet bahçesi, 4 büfe, 29 cami, 12 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 2 lise, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 3 spor salonu ve 24 ticaret merkezi yatırımlarımızla Kayserimize katkıda bulunuyoruz. Cumhuriyet tarihimizin bu en büyük konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta TOKİ tarafında Kayseri merkezde 2 bin 300, Develi’de 134, Hacılar’da 400, Yahyalı’da 100, Bünyan’da 118, İncesu Garipçe’de 190, İncesu Saraycık’ta 200, Pınarbaşı’nda 200, Sarız’da 173, Tomarza’da 176, Yeşilhisar’da 236, Akkışla2da 83, Felahiye’de 200 ve Özvatan’da 75 olmak üzere 4 bin 585 konutumuza 97 bin 990 başvuru alındı." dedi.

Noter huzurunda okunan isimler ekrana yansıtıldı

Kura çekim törenine katılan Vali Yardımcısı Şenol Esmer de projenin Kayseri ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri noter huzurunda ilk kuraları çekti. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, ekrana yansıtıldı.



































