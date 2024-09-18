İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı TÜİK verilerine göre, inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, temmuz ayı itibarıyla 1 milyon 848 bin kişiye yaklaştı.

AA

Yapı ruhsatları ve deprem için konu projeleri arttıkça ve yapılan inşaatların nitelikleri zenginleştikçe inşaatlarda çalışan elaman sayılarında da artış yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi.

Sektörler bazında incelendiğinde en yüksek artışlardan birisi inşaatta yaşandı.

İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 847 bin 922'ye çıktı.

Bu artışla inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ SEKTÖRÜNDE REKOR

Öte yandan, gayrimenkul faaliyetleri sektöründe çalışan kişi sayısı da 124 bin 274 ile tüm zamanların rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.

"DAİRE SAYISINA DÜŞEN ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 60 ARTTI"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova da inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısının temmuzda 1 milyon 847 bin 722 kişiyle tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, "Buna en yakın rakama 2017'de 1 milyon 833 bin kişiyle yaklaşılmıştı." dedi.

"PROJELERDEKİ NİTELİK ARTTIKÇA PERSONEL SAYISINDA DA ARTIŞ VAR"

Sektördeki kurumsallaşmayla inşaatlarda çalışan sayısının arttığını dile getiren Kumova, şöyle konuştu:

Geçmiş yıllarda bir projede 5 kişi çalışıyorsa şu an 7-8 kişi çalışıyor. Diğer bir ifadeyle projelerdeki nitelik arttıkça personel sayısında da artış var. Buna göre ruhsat alınan daire sayısına düşen ücretli çalışan sayısı 2010-2024 arasında yüzde 60 artmış durumda.

RUHSAT SAYISI ARTTIKÇA İSTİHDAM DA ARTIYOR

Kumova, ücretli çalışan sayısının dönemine göre değişebildiğini, özellikle inşaat sektöründe alınan ruhsat sayısının artmasını takip eden aylarda istihdam oranlarının yükseldiğini anlattı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KONUT ÜRETİMİ

Sadece deprem bölgesinde konut üretimi için 200 bin yeni istihdam sağlandığını ifade eden Kumova, "Bu rakam toplam iş gücünün yüzde 11'lik bölümüne karşılık geliyor ki bu önemli bir artış. Yıl genelinde 2023'e göre ücretli çalışan sayısının yüzde 5 civarında artmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)