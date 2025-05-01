İstanbul'da kentsel dönüşüm yardımlarında artışa gidildi

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Megakentte yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem gündemdeki yerini korurken 'Yarısı Bizden' kampanyası destek tutarlarında artışa gidildi.

İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin kararda yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre mevcut yardım tutarları artırılarak 700 bin lira olan destek 875 bin liraya, 350 bin lira olan destek 437 bin 500 liraya, 1 milyon 400 bin lira olan destek ise 1 milyon 750 bin liraya yükseltildi.

875 BİN LİRAYA KADAR HİBE VERİLEBİLECEK

Değişikliğe göre hak sahiplerine bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi, bir iş yeri için 437 bin 500 liraya kadar hibe, 437 bin 500 liraya kadar kredi, diğer her bir konut için 1 milyon 750 bin liraya ve diğer her bir iş yeri için 875 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

Ayrıca 100 bin lira olarak belirlenen tahliye desteği de 125 bin lira olarak güncellendi.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılmış sözleşmeler ise sözleşmenin yapıldığı tarihteki hibe, kredi ve tahliye destekleri ile sürdürülecek.

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