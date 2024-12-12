Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları ekimde zirveye çıktı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yayınlanan cari denge verileri gayrimenkul edinimlerinde birikimli olarak yeni rekor seviyeye işaret etti.

Verilere göre, Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları ekim ayında 197 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aylık olarak bakıldığında ise en yüksek alım mayıs ayında 213 milyon dolar ile gerçekleşmişti.

12 AYDA YURT DIŞINDA GAYRİMENKULE 2,2 MİLYAR DOLAR

Ekim itibariyle 12 aylık dönemde ise yurt dışında yapılan gayrimenkul alımları 2 milyar 2 milyon dolarla rekor bir rakama ulaştı.

12 AYLIK KONUT ALIMINDAKİ REKOR

12 aylık konut alımlarında önceki rekor yine bu yılın Haziran ayında ulaşılan 1 milyar 996 milyon dolar seviyesindeydi.