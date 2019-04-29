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Endonezya’da sel ve heyelan: 29 ölü

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında, 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA | 29.04.2019 - 11:39..
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GĞÜT

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda, günlerdir süren yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 29 kişinin hayatını kaybettiği, en az 13 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sumatra Adası’nın batısında yer alan Bengkulu bölgesinde ise 12 bin kişi tahliye edilirken, yüzlerce yapı, köprü ve yolun hasar aldığı belirtildi.

YARDIMLAR GEÇ ULAŞIYOR

Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, yaşanan felaketten dolayı tahliye edilen kişiler için geçici barınaklar kurulduğunu duyururken, felaketin etkisinin artabileceğine ve yağışların devam etmesi halinde yeniden sel ve toprak kaymasının meydana gelebileceğine dikkat çekti.

Uyarı yapan yetkililer, yolların hasar görmüş olması nedeniyle yardımların geç ulaştığını da söyledi.

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