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Engelli kızı için tasarım bisiklet yaptı

Şanlıurfalı baba, iki bisikleti birleştirerek kızını adeta hayata bağladı. 12 yaşındaki Ayşe, artık daha mutlu...

DHA | 18.04.2019 - 11:25..
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Şanlıurfa'ya 30 kilometre uzaklıktaki Şenocak kırsal mahallesinde yaşayan ve otelde çalışan 5 çocuk babası Fevzi Beyunca'nın 12 yaşındaki kızı Ayşe Beyunca, anemi (kansızlık) nedeniyle henüz 1,5 yaşında tedavi görürken, beyninde pıhtı oluşması sonucu zihinsel ve bedensel engelli oldu.

Engelli kızı için tasarım bisiklet yaptı

ÖZEL TASARIM BİSİKLET

Fevzi Beyunca, mahalledeki yaşıtlarının bisikletle gezdiğini görerek, hareketleriyle kendisinin de bisiklete binmek istediğini anlatan kızını mutlu etmek için özel tasarım yapmayı planladı.

Engelli kızı için tasarım bisiklet yaptı

Bisikleti yapmak için 20 gün önce harekete geçtiğini anlatan Fevzi Beyunca, "Kızım şu anda yürüyemiyor. Bunun için bacaklarından birkaç defa ameliyat oldu. Bu operasyonların ardından bacaklarında düzelme başladı. Kızım, bacaklarının düzelmesinin ardından benden 2 yıl önce bisiklet istedi. Mahallede bisiklet süren çocukları görünce o da hep bisiklet istiyordu ancak onun nasıl bisiklete bineceğini bilemiyordum. Aklıma bir fikir geldi. Kızıma öyle bir bisiklet yapacaktım ki hem bisiklet sürsün hem de egzersiz yapsın. Böylelikle bir bisikleti kafamda tasarladım." dedi.

Engelli kızı için tasarım bisiklet yaptı

HEM EGZERSİZ YAPIYOR HEM DE SOSYAL HAYATA KATILIYOR

Kızını mutlu etmek için evde bulunan bisiklete ilave olarak ikinci el bisiklet aldığını anlatan Fevzi Beyunca, iki bisikleti birleştirdi. 500 liraya mal ettiği tasarım bisikletle Beyunca, arkasına oturttuğu kızının hem egzersiz yapmasını hem de sosyal hayata katılmasını sağladı.

Engelli kızı için tasarım bisiklet yaptı

BİSİKLETTE HER AYRINTIYI DÜŞÜNDÜ

Beyunca, "Bisikletin mekanizmasını demirci arkadaşıma anlattım. '2 pedal aynı anda dönsün ki kızım hem egzersiz yapsın hem de bisiklete gezebilsin', dedim. Bunun üzerine tasarladığım bisikleti arkadaşımla tamamladık. Bu şekilde hem eğlence hem de egzersiz yapıyoruz. Bu bisiklet kızımın çok hoşuna gidiyor. Vaktimizi hep bisiklet üzerinde gezerek geçiriyoruz. Türk bayrağı astığımız 4 tekerli olan bisikletten kızımın düşmemesi için onu arka koltuğa oturtup, belini güvenlik amaçlı korseyle bağlıyorum. Pedalına telle sabitlediğim ayakkabının içine ayağını yerleştirdikten sonra aynı anda pedal atmak suretiyle gezintiye çıkıyoruz." diye konuştu.

Engelli kızı için tasarım bisiklet yaptı

Engelli kızı için tasarım bisiklet yaptı

Engelli kızı için tasarım bisiklet yaptı

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