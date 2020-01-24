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Erzurum'da soğuktan donan köpeğin hayatını kurtardı

Sokakta baygın halde donmak üzere olan köpeği fark eden Göktuğ Ulusu, köpeği sıcak bir yere aldıktan sonra kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

DHA | 24.01.2020 - 10:30..
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Erzurum Şükrü Paşa mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Göktuğ Ulusu ile Kemal Namık Kaplan, cadde üzerinde bulunan bir lokantada yemek yedi.

Yemek sonrasında dükkandan çıkan iki genç, kapının önünde baygın halde bir köpeğin yattığını fark etti.

ISINMASI İÇİN PETEĞİN YANINA KOYDU

Hava sıcaklığını eksi 15 derece olduğu saatlerde, köpeğin soğuktan donmak üzere olduğunu gören iki genç, köpeği ısınması için içeriye alıp kalorifer peteğinin yanına koydu.

Soğuktan donan köpeğin hayatını kurtardı VİDEO

KORUMA ALTINA ALINDI

Köpeğin nefes alamadığını fark eden Göktuğ Ulusu, köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Sıcak bir yer ve kalp masajının ardından kendine gelen köpek, iki arkadaş tarafından koruma altına alındı.

Erzurum'da soğuktan donan köpeğin hayatını kurtardı

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