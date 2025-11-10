15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe hayat durdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 87'inci yılı...

Atatürk, vefatının yıl dönümünde ülkenin dört bir köşesinde saygı ve minnetle anılıyor.

9'U 5 GEÇE HAYAT DURDU

Her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

Trafikte, okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda, yer fark etmeksizin, milyonlar Atatürk'ü andı.

KÖPRÜ DE BENZER MANZARALARA ŞAHİT OLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde, polis ekipleri tarafından trafik durduruldu.

Saat 09.05'i gösterdiğinde köprü girişinde sürücüler araçlarından indi.

SAYGI DURUŞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlar ve polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu ve hayatın durduğu o anlar, havadan da 'drone' yardımı ile görüntülendi.