Abone ol: Google News

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe hayat durdu

10 Kasım'da vefatının 87. yılında saygı ve minnetle anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin her köşesinde görülen manzaraların bir benzerine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de şahit oldu. Saat 9'u 5 geçerken köprü üzerinde de hayat durdu.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 10:06
  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında tüm Türkiye'de saygıyla anıldı.
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 09.05'te trafik durduruldu ve insanlar saygı duruşunda bulundu.
  • Bu anlar havadan drone ile kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 87'inci yılı...

Atatürk, vefatının yıl dönümünde ülkenin dört bir köşesinde saygı ve minnetle anılıyor.

9'U 5 GEÇE HAYAT DURDU

Her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

Trafikte, okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda, yer fark etmeksizin, milyonlar Atatürk'ü andı.

KÖPRÜ DE BENZER MANZARALARA ŞAHİT OLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde, polis ekipleri tarafından trafik durduruldu.

Saat 09.05'i gösterdiğinde köprü girişinde sürücüler araçlarından indi.

SAYGI DURUŞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlar ve polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu ve hayatın durduğu o anlar, havadan da 'drone' yardımı ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de

Gündem Haberleri