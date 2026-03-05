Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Orta Doğu'da gerilim hız kesmeden devam ediyor...

Her dakika yeni bilgi gelirken geçtiğimiz saatlerde Azerbaycan'a bir İHA'nın düştüğü bildirildi.

BÖLGEDE DUMANLAR YÜKSELDİ

AzerNEWS’den edinilen bilgilere göre, İran'a ait bir İHA'nın, Azerbaycan'daki Nahçıvan Havalimanı yakınlarına düştüğü belirtildi.

Bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Azerbaycan medyası Caliber'de yer alan haberde de, İran'a ait bir İHA'nın, Nahçıvan'da vurularak düşürüldüğü ve resmi mercilerden kısa süre içinde bir açıklama beklendiği yer aldı.

HAKAN FİDAN İLE CEYHUN BAYRAMOV GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.