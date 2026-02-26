Akın Gürlek: Suç örgütleri çocukları kullanıyor

Son zamanlarda çocuklar, çeşitli suçlarla gündeme gelmeye başladı.

Çocuk yaştaki bireylerin suç işleme oranı artarken, konuya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten değerlendirme geldi.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KAVRAMI DEĞİŞMELİ"

NTV ekranlarında katıldığı canlı yayında konuşan Bakan Gürlek, şöyle dedi;

“Bir çocuk neden suça bulaşır neden şiddete meyil eder? Arkadaşlarımıza dünyadaki örnekleriyle ilgili talimat verdim.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇOCUKLARI KULLANIYOR"

Çocukların suça bulaşmadan bunların önlenmesi lazım. Suç örgütleri çocukları kullanıyor. Çocuk cezanın tamamını yatacak.

Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım, cezaları artıracağız."

ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Çocukların genel ahlakının da korunması gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Sosyal medyada genel ahlakı bozan çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği bize emanet.

Genel ahlakı bozan sosyal medyada yayınlar yapan sapkın akımlara teşvik edenlerle de mücadele edeceğiz. Bunları 12. Yargı Paketi'nde getirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.