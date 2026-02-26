MSB'den düşen F-16 uçağına ilişkin açıklama: Pilotumuz sistemi son anda çalıştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), her hafta olduğu gibi bu hafta da basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlık, toplantıda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kaza yapmıştı.

Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazada kazaya ilişkin enkaz arama çalışmaları başlatılmıştı.

BALIKESİR'DEKİ UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

MSB de uçağın kaza kırıma uğramasına yönelik açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında "Pilotumuzun, fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca olayın meydana geliş sebebinin, ekiplerin detaylı incelemesinin tamamlanmasıyla açıklığa kavuşturulacağı belirtildi.

"UÇAKLARIMIZDA ALARM REAKSİYON GÖREVLERİ İCRA EDİLMEKTEDİR"

MSB, konuya ilişkin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.



Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir.

"00.56'DAN İTİBAREN İRTİBAT VE RADAR İZ BİLGİSİ KESİLMİŞTİR"

25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır.



Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.

"PİLOTUMUZUN SİSTEMİ SON ANDA ÇALIŞTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır.



Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir.



Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur.

"KAZANIN SEBEBİ İNCELEME SONUCU AÇIKLIĞA KAVUŞACAK"

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır.



Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER VE HUDUTTA ALINAN TEDBİRLER

Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Öte yandan, doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır.



Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLMESİ

Suriye'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90'ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD'nin Suriye'de bulunan askeri varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirilmektedir.



ABD'nin Suriye ve Irak'ta ki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir.

S-400’LERİN SOMALİ’YE GÖNDERİLECEĞİNE DAİR İDDİALARA YANIT

Somali ile ülkemiz arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde; Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamak, Somali’nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkemizin milli çıkarlarını korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir.

"S-400 SİSTEMLERİ GÖREVE HAZIR DURUMDADIR"

Daha önce açıkladığımız üzere, S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır.



S-400’lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

"5 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU"

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında şu bilgileri paylaştı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir.



Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde; 5 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.

"NATO TATBİKATI BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR"

NATO’nun 2026 yılı içerisindeki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 başarıyla tamamlanmıştır.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yaklaşık 2 bin personel ile iştirak ettiği tatbikatta; stratejik intikal, süratli kuvvet konuşlandırma ve sürdürülebilir lojistik idame kabiliyetini yüksek hazırlık seviyesiyle icra ederek ittifakın kolektif savunma yapısına etkin katkı sağlamıştır.

"YERLİ SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİMİZ, BAŞARISINI NATO ORTAMINDA BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Tatbikat süresince kara ve deniz unsurlarımız müşterek harekât anlayışıyla görev yapmış; hava savunma, topçu atışları, amfibi ve deniz harekâtı ile komuta-kontrol faaliyetleri başarıyla icra edilmiştir.



TCG Anadolu’dan kalkan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracımızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti başta olmak üzere, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin sahadaki etkin kullanımı, teknolojik yetkinliğimizin ve operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi NATO ortamında bir kez daha ortaya koymuştur.

"TATBİKATA KATILAN KARA UNSURLARIMIZ ÜLKEMİZE İNTİKAL ETMEKTEDİR"

Tatbikata katılan kara unsurlarımız, bugün (26 Şubat) itibarıyla hava ve deniz yoluyla ülkemize geri intikal etmektedir.



Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz ise, 5-20 Mart tarihleri arasında Norveç’te temel deniz harekatı eğitimlerine yönelik icra edilecek Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026 Tatbikatı’na; TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, SAT/SAS timlerimiz, 3 adet Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, helikopterler ve çıkarma araçları ile iştirak edecektir.

"GÖREV KUVVETİMİZ İNGİLTERE'YE LİMAN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEKTİR"

Tatbikat kapsamında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Rotterdam/Hollanda’ya liman ziyareti yapan Görev Kuvvetimiz, 3-8 Mart tarihleri arasında Southtampton/İngiltere’ye liman ziyareti gerçekleştirecektir.



23 Şubat-6 Mart tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Dynamic Manta Denizaltı Savunma Tatbikatı'na TCG I. İnönü denizaltımız ve bir deniz karakol uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.



28 Şubat-13 Mart tarihleri arasında, Konya’da Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Milli Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilecek, İspanya ve Almanya’da Ramstein Ambition Hava Savunma Harbi, Kenya’da Justified Accord tatbikatlarına katılım sağlanacaktır.

"GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Gazze’de, Barış Kurulu’nun faaliyete geçmiş olmasına rağmen İsrail’in ateşkes ihlalleri sürmekte, insani kriz devam etmektedir.



Gazze’nin yeniden inşası ile insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.



Ayrıca İsrail’in, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hilafına Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları, barış ve istikrarın tesisine zarar vermektedir.



Tüm aktörleri, yapıcı bir dil kullanmaya ve sağduyulu hareket ederek iki devletli çözüm hedefine bağlı kalmaya davet ediyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 25 Şubat’ta başlayan 'Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2026 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini' başvuruları 9 Mart’a kadar yapılabilecektir.



Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci temini kapsamında; 340 bin 513’ü kadın olmak üzere 645 bin 402 başvurunun yapıldığı aday belirleme sınavı 1 Mart’ta gerçekleştirilecektir.



Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yapılacak sınava da müracaat eden kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olmasından memnuniyet duyuyor, öğrenci adaylarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyor, sınava girecek gençlerimize başarılar diliyoruz.