43 ile yağış uyarısı: Meteoroloji tarih verdi

Temmuz ayına yaklaşırken artan sıcaklıklara kısa bir ara verilecek..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.
Rapora göre, hafta başından beri etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları, hafta sonu itibariyle yerini sağanak yağışa bırakacak..
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Özellikle pazar günü İstanbul ve çevre illerde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller ise şöyle sıralandı;
Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Uşak, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Bartın, Karabük, Bolu, Ankara, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Zonguldak, Sinop, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Tokat, Düzce.