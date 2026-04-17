Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ağır yaralanan Almina'nın babası: Dua bekliyoruz

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırı...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na çarşamba günü İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda kafasına sıkılan 2 kurşunla ağır yaralanan Almina Ağaoğlu’nun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ameliyat geçiren ve şu anda yoğun bakımda tedavisi süren Almina’nın ailesinin hastanedeki bekleyişi de sürüyor.

"TÜM TÜRKİYE'DEN DUA BEKLİYORUZ"

Almina’nın babası Ahmet Miraç Ağaoğlu, kızı için tüm Türkiye’den dua isteyerek, "Kafasının arkasından 2 kurşun girmiş, atardamarında kanama olduğundan dolayı ödem oluştu. Şu anda ödemin azalmasını bekliyoruz, durumu stabil. Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz." dedi.

"DEVLET HER ŞEYİN DOĞRUSUNU, İYİSİNİ BİLİYOR"

Almina’nın amcası Enver Ağaoğlu ise gerekli tedbirlerin alınacağına inandığını belirterek, "Devletimiz gereken tedbirleri almaktadır. Sadece dua istiyoruz. Devlet her şeyin doğrusunu, iyisini biliyor. Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Biz her şeyin farkındayız. Şu anda sadece duaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.