500 bin sosyal konut projesinin detayları İstanbul'da açıklanacak

Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarının belli olmasına az kaldı.

Vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği projeye dair detayların açıklanacağı tören, cuma günü gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği tören, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

TÖRENE BAKAN KURUM DA KATILACAK

Bakan Murat Kurum'un da katılacağı törene, tüm illerin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi.

TAMAMLANAN EVLERİN ANAHTARI TESLİM EDİLECEK

Törende, İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ, ÖDEME DURUMU VE KİMLERİN FAYDALANACAĞI AÇIKLANACAK

Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.

81 İLDE ERİŞİM SAĞLANACAK

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT HAYATA GEÇİRİLECEK

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

BELİRLENEN KRİTERLERE UYGUN VATANDAŞLAR FAYDALANACAK

Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

KİMLERE KONTENJAN AYRILACAK

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.