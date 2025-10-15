5G Teknolojisi için ihale 16 Ekim'de: Abdulkadir Uraloğlu'ndan hız testi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) özel yayınında 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

16 Ekim'de yapılacak olan ihale öncesi önemli açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli üretimler yapıyorlar. Yerli ve millilik oranını 5G’de yüzde 60 öngörüyoruz. Yerlilik ve millilik oranımız öngördüğümüzün üzerine çıktı." diyerek, hız testi de yaptı.

CANLI YAYINDA HIZ TESTİ

Canlı yayında 5G için hız testi de yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak." dedi.

Bakan Uraloğlu hız testi sırasında detayları da şu şekilde açıkladı;

100 megabit ile 1 GB arasında değişen hızlara ulaştık. Sonuçlarda bir problem yok. İlk etapta indirme hızını görüyoruz. 1.6., 1.7...



Arkadaşlar görüyordur. Bu 2'ye kadar çıkar. Şu an 1.876'ya kadar çıktı.. Şimdi de gönderme gönderme hızını gösteriyor o da aşağı yukarı 175'ler civarında.



Bu rakamlar bizim 5G'deki hızımızın artık onaylandığı, test edildiği rakamlardır. 4,5G'ye göre 10 kat bir hıza eriştiğimiz rakamlardır.

"İHALENİN YARIN OLACAK OLMASI HEYECAN VERİCİ"

İhalenin yarın olacak olması bizim için heyecan verici. Ayların hatta yılların hazırlığı birkaç saatte ete kemiğe bürünmüş olacak. En azından resmiyette. Arka planda arkadaşlarımız çok emek sarfetti.



Daha fazla nasıl hizmet verebiliriz gibi konular burada çalışıldı. Biz öncesinde bunu Türkiye'de, İstanbul Havalimanı'nda, TBMM'de, 4 büyük kulübümüzün stadından deneyimledik. Biz belli zamandan beri bunu deneyimliyoruz.

İLK SİNYALLER 2026 NİSAN'DA