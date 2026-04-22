69 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 478 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı bir açıklamada, bu konuda tavizsiz olduklarını ve satandan kullanana kadar herkesin peşine düşeceklerini söylemişti.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

69 İLDE OPERASYON

69 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik polis ekipleri tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 586 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

478 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında bin 18 şüpheli yakalanırken bunlardan 478'i tutuklandı.

Şüphelilerden 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

4 BİNE YAKIN PERSONEL GÖREV ALDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde bin 527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

Yapılan açıklamada "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.