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    Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
    • 27.12.2022 - 11:25
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    Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü

    MSB: "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

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