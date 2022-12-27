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- Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
- 27.12.2022 - 11:25
MSB: "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."
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