6'ncı Etnospor Kültür Festivali'ne yoğun ilgi Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan vatandaşlar, akın etti. En fazla ilgi gören ise Cirit müsabakaları oldu.

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AA

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, son gününde de devam ediyor.

Birbirinden renkli anlara sahne olan festivalde, özellikle atlarla yapılan gösteriler ilgi çekti.

Atatürk Havalimanı'na düzenlenen festivalde; geleneksel sporların yanında oyunlar, sanatlar ve gastronomi alanında da etkinlikler yapılıyor.

Atatürk Havalimanı'na gelenler, Etnospor tarafından düzenlenen birbirinden farklı oyunlara ücretsiz katılma imkanı da buluyor.

Cirit müsabakalarına ilgi yoğun

Organizasyonun güreş müsabakalarında karakucak güreşi, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, kapışmalı aba güreşi, kuşak güreşi gibi çeşitli güreş türleri sergilenirken; atlı gösterilerde ise atlı güreş, atlı okuçuluk, atlı akrobasi ve atlı savaş sanatları ve atlı cirit gibi yüzlerce yıllık geleneklerimiz sergilenmeye devam etti.

Müzik alanında da çeşitli etkinlikler yapıldı

Müsabakalara ek olarak müzik şöleni de yaşandı. Tasavvuf müziğinde Sedat Anar ve Grup Genç ile pop müzik sanatçısı Mazhar Alanson şarkılarıyla festivale gelen seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. Bölgesel kültür tanıtımları, çocuk sanat ve spor atölyeleri, okçuluk aktiviteleri, binicilik aktiviteleri ile organizasyon tam not aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)