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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 4 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.01.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 11:11
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Türk askerinin, Barış Pınarı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor.

    Kahraman komandolar, PKK/YPG'nin bölgeye sızma girişimini önledi.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

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