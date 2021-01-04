Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 4 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, Barış Pınarı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor.

Kahraman komandolar, PKK/YPG'nin bölgeye sızma girişimini önledi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.