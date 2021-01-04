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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 4 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 04.01.2021 - 10:47
- Güncelleme : 04.01.2021 - 11:11
Türk askerinin, Barış Pınarı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor.
Kahraman komandolar, PKK/YPG'nin bölgeye sızma girişimini önledi.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.