ABB'nin konser davasında tutuklu 3 sanık için tahliye kararı verildi

CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk davası Türkiye kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

Soruşturmaların hedefindeki belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öne çıkıyor.

Belediyenin 2021-2024 dönemine ilişkin konser harcamalarına yönelik açılan davada, 3’ü tutuklu toplam 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8 SANIK İÇİN 31 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Dava kapsamında sanıklar hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

DİĞER SANIKLAR İÇİN 18 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ayrıca Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise “nitelikli zimmet” suçundan 18’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca bazı sanıklar yönünden “nitelikli zimmet” suçunun zincirleme şekilde işlendiği öne sürüldü.

MAHKEMEDEN TUTUKLU SANIKLAR İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu bulunan 3 sanığın tahliyesine hükmetti.

Davanın ilerleyen duruşmalarda devam edeceği öğrenildi.