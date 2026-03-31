Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden mektup gönderdi

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma...

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta yaşanan silahlı saldırıda 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

Araç içinde uğradığı infaz tipi saldırı, kısa sürede Türkiye gündemine oturmuştu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile M.R., H.C.A., M.K. ve E.T. tutuklandı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, tutuklananlar arasında cinayette silahı kullandığı tespit edilen zanlı olarak öne çıktı.

KONUM ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Sorgu sırasında Aleyna Kalaycıoğlu'na "Olay yeri konumunu, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'na atma sebebiniz nedir?" sorusu yöneltilirken Kalaycıoğlu ise ifadesinde "Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken, VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım." ifadelerine yer verdi.

Soruşturma ile ilgili bu detay kamuoyunda geniş yankı bulurken yeni bir gelişme yaşandı.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZDI

Aleyna Kalaycıoğlu’nun, cezaevinden avukatı aracılığıyla mektup gönderdi.

Mektupta, tartışma yaratan ifadeleri hakkında konuşan Kalaycıoğlu, suçsuz olduğunu savunarak, "Alaattin'in yanında silah olduğundan haberim yoktu. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Adalete güveniyorum." dedi.

"KUBİLAY'A AYAKÇI DEMEDİM"

Olayda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı hakkında konuşan Kalaycıoğlu, "Ben Kubilay için ayakçı kelimesini kullanmış değilim.

Bana ifademde sorulmuş olan Kubilay'ın Canbay'la olan ilişkisini tanımlarken aralarındaki yaş farkı nedeniyle Canbay'ın küçük işlerine, getir götür işlerine yardımcı olduğunu, aracını kullandığını tasvir ettim." ifadelerini kullandı.

"OLAYIN CİDDİ BOYUTA GELECEĞİNİ BİLEMEDİM"

Olay günü yaşananlara da değinen Aleyna Kalaycıoğlu, "Gün içerisinde Canbayların olduğu araç stüdyo önüne ilk geldiğinde ben stüdyo sahibi arkadaşım Bertin'le çıkıp anneme geçtiğimde, erkek arkadaşım Alaattin'e bu sebeple anneme geçtiğimi söylediğimde, Bana önemli bir şey varsa polise haber verelim dedi.

Ama ben olayın ciddi boyuta geleceğini bilemedim. Bekleyip giderler diye düşündüm." sözlerine yer verdi.

KOĞUŞUNDA KÖTÜ ŞARTLARIN OLDUĞU İDDİASI YALANLAMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kaldığı cezaevindeki koğuşun kalabalık olduğu, kavgaların çıktığı, yetersiz havalandırma, yetersiz yatak ve yemek yiyemediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.