Kenan Tekdağ tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

KENAN TEKDAĞ İÇİN TAHLİYE KARARI

'Suç örgütü kurma' ve 'kara para aklama' suçlamaları kapsamında tutuklanan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, yürütülen soruşturmada verilen ara kararla tahliye edildi.

Sağlık sorunları olduğunu öğrenilen Akdağ için ev hapsi şartı olduğu aktarıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Öte yandan Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ise "Ev hapsi" ve "İmza atma" şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

121 ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ

Can Holding soruşturması Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk, Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirket TMSF'ye devredildi.