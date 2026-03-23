ABD-İsrail, İran savaşı için 3'lü arabuluculuk: Türkiye başrolde

Orta Doğu gerilim hattı...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail, İran savaşı 24. gününde devam ediyor.

Karşılıklı açıklamalar ve tehditler devam ederken son dakika gelişmeleri peş peşe geldi.

TRUMP, İRAN'A 5 GÜNLÜK EK SÜRE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere tamamen izin vermesi için verdiği 48 saatlik sürenin son saatlerinde yeni bir açıklama yaparak, İran'a 5 gün ek süre verdiklerini duyurdu.

"VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Başkan Trump, son iki gün içinde İran'la çok yararlı görüşmeler yaptıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Savaş Bakanlığı'na İran'ın enerji tesislerine ve enerji altyapısına her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatı verdim. Son iki gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık.

"5 GÜN İÇİNDE ANLAŞMA OLABİLİR"

Trump, ilk açıklamasından yaklaşık 1 saat sonra Fox News'e yeni açıklamalar yaparak İran'ın kendileriyle bir anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi.

Trump, "İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor. Anlaşma 5 gün içinde ya da daha erken olabilir." dedi.

TÜRKİYE BAŞROLDE

Tüm bu gelişmelerin akabinde de Türkiye'nin başrolde olduğu arabuluculuk çalışmalarının sürdüğüne yönelik yeni bir son dakika daha geldi.

ABD basını; Türkiye, ⁠Mısır ve ⁠Pakistan'dan üst düzey yetkililerin Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle ayrı ayrı görüşmeler yaptığını duyurdu.

GÖRÜŞME PAZAR AKŞAMI GERÇEKLEŞTİ

Fox Business da, ilgili görüşmenin pazar akşamı gerçekleştiğini bildirdi.

İran Fars Haber Ajansı, bir kaynağa atıfta bulunarak ABD ile ne doğrudan ne de aracılar vasıtasıyla herhangi bir iletişim kurulmadığını bildirdi.

"TÜRKİYE ARABULUCU OLMAYA HAZIR"

Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeyi ateşe atacak her adımın karşısında, barışı güçlendirecek her adımın yanında olduklarını kaydetmişti.

Suudi Arabistan ve Pakistan dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle yürütülen istişare ve koordinasyonun önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafların yeniden müzakere masasına dönmeleri gerektiğini söylemişti.