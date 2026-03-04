ABD Savaş Bakanı'ndan İran açıklaması: 6 askerimizin intikamını alacağız

İsrail-ABD ortaklığıyla İran'a yönelik cumartesi günü başlatılan, İran'ın; İsrail ve Körfez ülkelerindeki ABD unsurlarını hedef almasıyla devam eden savaşın 5. günü.

Uluslararası arenadan saldırıların durdurulması çağrıları yapılırken ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

"İran için daha fazla kuvvet gidiyor" diyen Pete Hegseth, "6 askerimiz hayatını kaybetti, intikamını alacağız." ifadelerini kullandı.

Bu savaşın ABD için önemli olduğunu aktaran Hegseth, "Şu anda durdurulamaz." yorumunu yaptı.

İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZE HATAY'DA ÖNLENDİ

Geçtiğimiz saatlerde İran'dan ateşlenen balistik bir füze, Hatay'ın Dörtyol ilçesi sınırlarında imha edildi.

Etkisiz hale getirilen füze sınırın diğer yanında Kamışlı'ya düşerken, Dörtyol ilçesine de önleyici teçhizat parçaları düştü.

Detayları aktaran Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusundaki irade ve kapasitenin en üst seviyede olduğu vurguladı.

"5. MADDEYİ HAREKETE GEÇİRECEK BİR ETKEN DEĞİL"

Konuya ilişkin açıklama yapan NATO da, "Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı sırasında son durumu aktaran Hegseth ise konuya ilişkin "Türkiye’ye yönelik bir saldırının önlendiğini biliyoruz. Bu 5. maddeyi harekete geçirecek bir etken değil." değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN, ABD'NİN HAVA GÜCÜNÜ GÖRECEK"

Hegseth'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şunlar:

İran hava sahasını 1 hafta içinde tamamen ele geçirdik. ABD, İran'da savaşı kazanıyor.



İran için daha fazla kuvvet yolda. ABD'nin hava gücünü görecekler.



İran Devrim Muhafızları interneti kestikleri için yaptıklarını göremediniz.



İran'ın bütün yönetimi şu an ölü. İran yeni bir lider seçti ve o da öldü. Yeni lider silahlarımızdan korktu ve odaya gidemedi.



Elbette İran birkaç füze atmaya devam edecektir.

"ZAMAN KAZANMA ÇABALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu savaş bizim için çok önemli. Artık Tahran'ın zaman kazanma çabalarına izin vermeyeceğiz. Şu anda durdurulamaz durumdayız.



Yıllardır düşman olan bir ülkeyle savaşıyoruz. Bunun ne kadar başarılı olduğu da ortada.



12 gün savaşından sonra da İran bizimle bir nükleer anlaşma yapmak istedi. Bir fırsatları oldu.



Ancak gördük ki onlar nükleerden vazgeçmek istemiyor. Bize binlerce füze doğrulttular.

"İRAN DONANMASINI YOK EDİYORUZ"

Aynı toplantıda konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in açıklamalarından satır başları ise şunlar:

Yaralı askerlerimize sesleniyorum; sizin azminiz için her zaman minnettarız. Operasyon başlayalı 103 saat oldu.



İran donanmasını yok ediyoruz. İran'ın çatışma gücünü yeniden inşa etme gücünü de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

"SAVAŞIN DAHA BAŞINDAYIZ"

Şu anda bir cephane değişimine geçiyoruz. Yeni kullandığımız silahlarımız GPS güdümlü olacaklar. Saldırılarımızın şiddeti artacak.



Cephaneyle ilgili şunu söylemek istiyorum; miktar olarak yeterli cephanemiz var. Operasyon güvenliği olarak miktarı paylaşamıyoruz.



Savaşın daha başındayız. Savaşlar çok katmanlıdır. Burada bir çatışma içerisindeyiz, bunu unutmamamız gerek.



Bütün askerlerimizle can bağımız var. Hayatını kaybeden 6 askerimizi yad ediyorum. Ordumuzla gurur duyuyoruz.