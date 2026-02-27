İstanbul'da Sibirya soğuğu etkisi sürüyor: Hafta boyu kış değerleri devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar devam edeceğini duyurdu.

AKOM'un bugün paylaştığı verilere göre, bugün İstanbul genelinde kapalı bir gökyüzü hakim olacak.

Sabah, öğle, akşam ve gece saatlerinde aralıklı hafif çizenti yağış geçişleri bekleniyor.

GÜNLÜK SICAKLIK SEYRİ:

Sabah: 4 derece, bulutlu ve yağmurlu

Öğle: 6 derece, bulutlu ve yağmurlu

Akşam: 4 derece, bulutlu ve yağmurlu

Gece: 3 derece, bulutlu ve yağmurlu

ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Nem oranı yüzde 60-85 arasında değişirken, rüzgar kuzeyli ve kuzeydoğulu yönlerden sert esecek.

Rüzgarın hızı 10-30 km/s arasında olacak.

Yağış miktarının metrekare başına 1-2 kg civarında olacağı tahmin ediliyor.

Deniz suyu sıcaklığının ise 9 derece seviyesinde olduğu bildiriliyor.

AKOM'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Sibirya kökenli soğuk hava kütlesi altında bulunduğunu belirterek, yeni hafta başına kadar çoğunlukla kapalı gökyüzü ve aralıklı hafif çisentili yağış geçişlerinin görüleceğini, sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerine yakın seyredeceğini vurguladı.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 4 - 7 derece sıcaklık

1 Mart Pazar: Parçalı bulutlu, 3 - 10 derece sıcaklık

2 Mart Pazartesi: Az bulutlu ve açık, 3 - 13 derece sıcaklık

3 Mart Salı: Parçalı bulutlu, 4 - 13 derece sıcaklık

4 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, 4 - 12 derece sıcaklık

5 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, 5 - 12 derece sıcaklık

AKOM yetkilileri, soğuk hava ve hafif yağış geçişlerinin ulaşımda, görüş mesafesinde azalma ve don olaylarında risk oluşturabileceğini belirtti.

Vatandaşların dikkatli olmaları, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve güncel uyarıları takip etmeleri öneriliyor.