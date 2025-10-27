Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası Sakarya'da kurulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, fabrikanın Sakarya'da 15 bin metrekare büyüklüğündeki alanda kurulacağını kaydetti.

"RAYLI SİSTEMLER SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK BİR KAPASİTE OLUŞTURACAĞIZ"

Tesiste üretimi yapılacak trenlerin, ülkenin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön vereceğini belirten Uraloğlu, şu sözleri kullandı:

Sakarya'da hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız.



Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren bu tesiste hayat bulacak.



Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız.

"YENİ FABRİKAMIZIN 12 HIZLI TREN ÜRETİM KAPASİTESİ OLACAK"

Yeni tren fabrikamız, 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacak. Bir yandan demir yolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız veriyor, yerli ve milli hızlı trenlerimiz ile dışa bağımlılığımızı azaltıyor, ulaşımda hızlanıyoruz.

"EKONOMİYE YILDA 3,5 MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini bildirdi.

Fabrika projesi ile birlikte ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: