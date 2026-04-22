Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemini bir kez daha anlattı

Hürmüz'e Kalkınma Yolu alternatifi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

KALKINMA YOLU PROJESİ'NE İLİŞKİN KONUŞTU

Burada Hürmüz Boğazı’ndaki güncel duruma ve alternatif ulaştırma koridorlarının önemine değinen Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi hakkında da önemli açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, son dönemde yaşanan küresel gelişmelerin de ulaştırma ve lojistiğin ne kadar stratejik bir alan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son olarak İran- ABD-İsrail savaşıyla özellikle Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkan belirsizlikler, küresel ticaretin ana arterlerinde önemli kırılmalara yol açmış, deniz taşımacılığında ciddi aksamalara neden olmuştur. Bu durum, küresel ticarette alternatif rota arayışını hızlandırmış ve alternatif ulaştırma güzergâhlarının önemini yeniden gündeme taşımıştır."

"TAŞIMALAR, ORTA KORİDOR ÜZERİNDEN 18 GÜNE KADAR İNMEKTEDİR"

Uraloğlu, Asya-Avrupa ve Afrika’nın kesişiminde yer alan Türkiye’nin; sunduğu güvenli, hızlı ve rekabetçi koridorlarla küresel ticaretin yeni omurgalarından biri haline geldiğini dile getirdi.

Orta Koridor’un bu süreçte öne çıkan başlıca hatlardan olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda ilerlettiğimiz Orta Koridor ile Çin’den Avrupa’ya taşıma süresi, geleneksel rotalara göre önemli ölçüde kısalmıştır. Süveyş Kanalı üzerinden ortalama 35 gün, Ümit Burnu üzerinden ise yaklaşık 45 gün süren taşımalar, Orta Koridor üzerinden 18 güne kadar inmektedir. Hedefimiz bunu 14 güne düşürmektir." dedi.

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor’un çok daha fazla yük taşıyabileceğini de dile getirerek "Bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde gayret ediyoruz. Bu gelişmeler bu fırsatın önünü açacaktır diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Orta Koridor’u güçlendirmek için Zengezur Koridoru bağlantısını sağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nda çalışmalar başladıklarını hatırlattı.

"AVRUPA’YA UZANAN BİR TİCARET OMURGASI OLUŞTURUYORUZ"

Kalkınma Yolu Projesi hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Diğer yandan, Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak’taki Fav Limanı’ndan başlayarak yaklaşık 1.200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa’ya uzanan bir ticaret omurgası oluşturuyoruz. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak’ın ortaklığında yürütülen bu proje sayesinde Fav Limanı’na gelen yükler hem yurt içine hem de Avrupa’ya, alternatif ve rekabetçi bir koridorla taşınacaktır."

"PROJE BİTTİ, FİNANSMAN MODELİNE KARAR VERDİK"

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’nin bugün tamamlanmış olsaydı ortaya çıkacak kazanımları da değerlendirdi. Uraloğlu, "Eğer Kalkınma Yolu Projesi’ni bugün bitirmiş olsaydık, bu proje bugün işliyor olsaydı, biraz önce bahsettiğim süreler bu koridorla 15 güne inecek ve Hürmüz Boğazı bu kadar dünya gündemine oturmamış olacaktı." dedi.

Projedeki son durum hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Proje bitti. Finansman modeline karar verdik. Ancak yaklaşık bir yıldır Irak'taki seçim sürecinden dolayı henüz bir adım atamadık. İnşallah orada hükümet kurulduktan sonra çok hızlı bir şekilde bunun finansmanı ve yapım çalışmalarına başlamayı da hedefliyoruz." dedi.