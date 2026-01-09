Abdullah Güler: En düşük emekli maaşı için bütçe sonuna kadar zorlanmıştır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi.

16 bin 880 TL olan en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltecek kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.

4 milyon 917 bin kişinin yararlanacağı düzenlemeye ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük emekli aylıklarına ocakta gelen yüzde 12,19'luk zamma ek olarak 1.061 lira Emniyet Sandığı'na yapılan zamma paralel olarak 20 bin liraya çıkartıldı." dedi.

Yapılan güncellemeyi değerlendiren Güler, yeterli olmasa da tüm şartların zorlandığını söyledi.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEMEYE ÇALIŞTIK"

Güler şöyle konuştu:

"Buradaki esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan dezenflasyon süreci içerisinde, piyasalarda ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu imkanı geliştirmeye çalıştık.

"YETERLİ DEĞİL FAKAT TÜM ŞARTLAR ZORLANDI"

Yeterli midir? Elbette değildir. Ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları sonuna kadar zorlanmıştır. Kaynak üretim noktasında çok ciddi uğraşılar verilmiştir."