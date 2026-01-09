Abone ol: Google News

Abdullah Güler: En düşük emekli maaşı için bütçe sonuna kadar zorlanmıştır

En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaracak kanun teklifini TBMM'ye sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu miktarın yeterli olmadığını fakat ülke ekonomisinin bu seviye için tüm şartları zorladığını söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 12:17 Güncelleme:
  • En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükseltecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
  • Yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağı bu artış, ocak ayında yapılan zammın üzerine ek olarak sağlandı.
  • Abdullah Güler, maaş artışının yeterli olmadığını ancak bütçe koşullarının olabildiğince zorlandığını belirtti.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi.

16 bin 880 TL olan en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltecek kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.

4 milyon 917 bin kişinin yararlanacağı düzenlemeye ilişkin bilgi veren  AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük emekli aylıklarına ocakta gelen yüzde 12,19'luk zamma ek olarak 1.061 lira Emniyet Sandığı'na yapılan zamma paralel olarak 20 bin liraya çıkartıldı." dedi.

Yapılan güncellemeyi değerlendiren Güler, yeterli olmasa da tüm şartların zorlandığını söyledi.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEMEYE ÇALIŞTIK"

Güler şöyle konuştu:

"Buradaki esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan dezenflasyon süreci içerisinde, piyasalarda ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu imkanı geliştirmeye çalıştık.

"YETERLİ DEĞİL FAKAT TÜM ŞARTLAR ZORLANDI"

Yeterli midir? Elbette değildir. Ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları sonuna kadar zorlanmıştır. Kaynak üretim noktasında çok ciddi uğraşılar verilmiştir."

En düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı belli oldu: 20 bin lira En düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı belli oldu: 20 bin lira

Gündem Haberleri